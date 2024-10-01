İran 500 hipersonik füzeyle İsrail'i vurdu, İsrail'den çok sert açıklama! ''Uygun zamanda karşılık verilecek''

Son dakika haberleri... İran’ın İsrail’e yönelik başlatması beklenen füze saldırısı başladı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e 100'ün üzerinde balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girdi. İsrailliler, sığınaklara sığındı.

20:43

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, “İsrail vatandaşlarını savunacağız ve İran füzelerine uygun yer ve zamanda karşılık vereceğiz” dedi.

20:36

İran’ın füze saldırılarının ardından, İsrail ordusu halkın sığınaklardan çıkabileceği duyurdu.

20:30

Irak hava sahasının kapatıldığı bildirildi. Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, konuyla ilgili Irak resmi ajansı INA'ya açıklamalarda bulundu.

Sadavi, "Hava sahasını, hava seyrüseferinin ve Irak'tan geçen uçakların güvenliğini sağlamak için kapattık." dedi. Iraklı Bakan, ayrıca ülkedeki tüm havalimanlarında uçak seferlerini geçici olarak durdurduklarını aktardı.

20:18

Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından hava sahasını uçuşlara kapattı.

20:10

İsrail'in tüm havalimanlarında uçuşlar durduruldu.

20:08

İRAN'DAN AÇIKLAMA: DAHA AĞIR SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak, “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak. Operasyonumuz, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararı ve ordunun desteğiyle gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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19:06

İSRAİL KABİNESİ 'ACİL' TOPLANIYOR

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

18:30

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadelerini kullanmıştı.

18:05

ABD UYARMIŞTI

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

ABD VATANDAŞLARINA SAKLANIN UYARISI

ABD, İsrail’deki tüm Amerikalı devlet çalışanlarına ve ailelerine bulunduğunuz yerde saklanın uyarısı yaptı.Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Tel Aviv kentine doğru atılan roketler İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildi

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Tel Aviv kentine doğru atılan roketler İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildi

"SIĞINAKLARA YAKIN YERLERDE KALIN"

İsrail ordusu, ülkenin orta kesimleri ve Tel Aviv bölgesi sakinlerine sığınaklara yakın yerlerde kalmaları çağrısı yaptı.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan bir füze nedeniyle Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Atılan füzenin havada imha edildiği aktarılırken, Tel Aviv bölgesi sakinleri için bir dizi uyarı yapıldı.

Tel Aviv sakinlerinden sığınaklara yakın bölgelerde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.