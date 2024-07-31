Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var?

Kenan Işık'ın evli ve çocukları var mı? Kenan Işık'ın eşi kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Kenan Işık'ın çocukları kaç yaşında? Işık ailesi, ölümünün ardından derin bir üzüntüye boğulmuş ve gündemde en çok tartışılan konulardan biri. Acaba Kenan Işık ve ailesi kim?

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Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var?

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın kimliği nedir? Kenan Işık'ın eşi kim, nereli ve kaç yaşında?Kenan Işık'ın çocukları Beril Işık ve Kenan Işık kaç yaşında? Kenan Işık ve ailesi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde.

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık kimdir?

1981 yılında Beril Işık ve Kenan Işık evlendi. Beril Işık, uzun süredir eşi ile birlikte olmuştur. 1956 yılında Ağrı'da doğdu. 1972'de Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 1978'de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne girdi. Aktif olarak muayenehanede çalışmaya son verdi ve 2004'te Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümüne girdi. 2008'de lisans, 2011'de yüksek lisans aldı.

Kenan Işık'ın çocukları kim?

Kenan Işık, Beril Işık ile evlidir ve iki oğlu vardır: Ahmet ve Mehmet. Bir zamanlar Mehmet Işık çok konuşulan bir isimken, Ahmet Işık hakkında pek bilgi yok.

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