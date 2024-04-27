Ev almak isteyen yaşadı! Tek kalemde 219 bin TL verilecek

Prefabrik konutların inşası için fiyat araştırmalarının sayısı artıyor. Kampanyalı prefabrik evlerin şu anda fiyatı ne kadar? Ek olarak, devlet prefabrik evler için herhangi bir finansal yardım sağlıyor mu?

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Ev almak isteyen yaşadı! Tek kalemde 219 bin TL verilecek

Türkiye'de konut maliyetleri göz kamaştırıcı düzeylere ulaştığında, insanlar daha ucuz çözümler aramaya başladı. Diğer yaşam alanlarına olan ilgi, ev fiyatlarının artmasıyla arttı. Bu nedenle, prefabrik evler hem ekonomik hem de kullanışlı olduğu için dikkate değer bir seçenek olarak öne çıkıyor. Prefabrik ev sahibi olmayı düşünen insanlar, bu tür evlerin özellikleri ve avantajları hakkında daha fazla bilgi ediniyorlar.

23. Müstakil Evlerin Yeniden Keşfi ve Pandeminin Prefabrik Evlerin Yükselişi, müstakil evlere olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Müstakil evlerin cazibesi bu dönemde arttı ve birçok insan apartman dairelerinin yerine müstakil evlerde yaşamayı tercih etmeye başladı. Bununla birlikte, bu tür evlerin pahalılığı, prefabrik evlere olan talebi artırdı. Müstakil ev konforu, prefabrik evler sayesinde daha ucuz hale geldi.

Prefabrik evler ucuz olsa da, yatırım değerini korumaları konusunda bazı tereddütler var. Prefabrik evler, arazi sahibi olanlar için ucuz bir seçenektir. Bu evlerin kalitesi ve dayanıklılığı artık betonarme evlerle karşılaştırıldığında giderek azalıyor. Prefabrik evlerin depremlere karşı dayanıklı olması da onları daha çekici hale getiriyor.

Belirli şartları karşılayan ihtiyaç sahipleri, devlet tarafından doğrudan desteklenmeyen prefabrik evler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan barınma yardımı olarak para alabilirler. Prefabrik ev inşaatında 300.000 TL'ye kadar destek alınabilir.

Prefabrik Ev Fiyatları

Nisan 2024'e kadar, potansiyel alıcılar için uygun fiyatlı prefabrik evler için kampanyalı teklifler piyasada olacak. Örneğin, 3+1 oda düzenine sahip 90 metrekarelik bir prefabrik ev, kampanya kapsamında 519.900 TL gibi bir fiyata mal olabiliyor. Devlet desteği alınabilirse, bu fiyat 219.900 TL'ye kadar düşebilir. Bu, müstakil bir ev sahibi olmayı daha makul hale getirir.

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