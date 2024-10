İkbal ve Ayşenur'un katili Semih Çelik'in annesinden konuştu: Oğlunu o sözlerle anlattı

4 Ekim saat 16.00 sıralarında İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i yarım saat arayla öldürdü. Emirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra başını kesip aşağı attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak boğazına ip geçirdi. Katil Semih Çelik'in annesi, oğlu hakkında konuştu.

Sabah gazetesi, gözyaşları içinde konuşan anne, "Ben evladım için çok mücadele ettim" dedi. Birçok hastaneye götürdüm. İntihar etmeye kalktığında onu sağlık kurumuna götürdüm. Bir şeyin olmadığını iddia ettiler. Eve ambulans çağırdım, ancak durumu ambulansa uygun değildi. Bu kadar çırpındım, yandım, bağırdım ama oğlumu iyileştirmek için yeterli olmadı. Pandemi sonrası odasına kapandığında olanlar oldu. Oğlumun durumunu görünce İkbal'in ailesine ulaştım ve kızınızı uzak tutun, oğlum iyi değil, kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar, ancak yine de bağlantılar kopmadı. "

"TABİAT VE KADIN RESİMLERİ ÇİZERDİ"

Anne, odasında her zaman çizimler yapardı ve "Ama ben öyle kötü çizimlere denk gelmedim" dedi. İlk kez böyle bir çizim gördüm. Her zaman tabiat ve kadın resimleri çiziyordu. Gösterirdi. Oğlum başkalarıyla etkileşim kurmayı çok iyi bilen biriydi. Eğlenceli ve okumayı seven bir çocuktu. Kasapta çalışırken biraz parası oldu ve muhtemelen o zamanlar da uyuşturucu kullanıyordu. Ek olarak, bana verdiğim parayla geçinirdi. O parayla uyuşturucu satın alması mümkün değil" dedi.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Çelik'in annesi, "Evladım günlerdir toprakta ama ben o kızlar için üzülüyorum çaresiz kaldım" dedi. Oğlumun sorununu çözemedim; intihara meyilliydi ve keşke kendi başına gitseydi. O kızlar ölmeseydi keşke ben ölseydim. "Ben de bir anneyim, bir annenin evladının kafası atılsın istemem" dedi.