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İmralı görüşmesi ortaya çıktı! Öcalan 2 şart sundu

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Kulis kaynakları, Abdullah Öcalan'ın yasal güvence ve garantör ülke ihtiyacı olduğunu iddia etti.

İmralı görüşmesi ortaya çıktı! Öcalan 2 şart sundu
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Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın amcası PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. "Garantör ülke" ve "yasal güvence", Abdullah Öcalan tarafından sunulan iki şarttı.

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PKK lideri Abdullah Öcalan için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısının yankıları sürerken, geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı. İmralı'da, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, amcası Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ÖCALAN, İKİ ŞART SUNDU

Görüşmede Bahçeli'nin çağrısı da tartışıldı ve PKK elebaşı Öcalan'ın iki koşul sunduğu söylendi. Abdullah Öcalan'ın ilk koşulunun "garantör ülke" olduğu söylendi. PKK liderinin ikinci koşulunun ise "yasal güvence" olduğu iddia edildi.

Görüşmeye ilişkin geçtiğimiz günlerde Ömer Öcalan, "23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim." Bu ziyaret, bir aile toplantısı sırasında gerçekleşti. Görüşmede, Sayın Öcalan genel siyasi gelişmeleri değerlendirerek kamuoyuna şu mesajı iletilmesini istedi: "Tecrit devam ediyor." Koşullar oluşursa, bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zeminlere taşıyabilecek teorik ve pratik yeteneklerime sahibim.

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