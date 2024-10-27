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Ankara'da feci kaza! Direk 4 kişiye mezar oldu

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Ankara'da feci kaza! Direk 4 kişiye mezar oldu
Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir otomobil yön tabelası direğine çarparak 4 kişinin hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.
Ankara'da feci kaza! Direk 4 kişiye mezar oldu 1 13

Başkentte sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelası direğine çarpan bir araçta dört kişi öldü ve bir kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Direk 4 kişiye mezar oldu 2 23

Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde akşam saatlerinde 06 DDC 719 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.

Ankara'da feci kaza! Direk 4 kişiye mezar oldu 3 33

Ekipler, araçta dört kişinin hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili bir inceleme başlatıldı.

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