Ankara'da feci kaza! Direk 4 kişiye mezar oldu

Başkentte sürücüsünün kontrolünden çıkarak yön tabelası direğine çarpan bir araçta dört kişi öldü ve bir kişi yaralandı.
Mamak ilçesi Yakup Abdal Mahallesi'nde akşam saatlerinde 06 DDC 719 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.
Ekipler, araçta dört kişinin hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili bir inceleme başlatıldı.