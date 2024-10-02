Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Acil ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

SENİ DİNLEYEN KİM?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu açıklamasını okuyan insanlar adeta içlerinden seni dinleyen kim dedirtti.