İlk kazanın görüntüleri: Cybertruck’a çarpan bir kez daha düşünecek! Karşı araç resmen hurdaya döndü…

Fiyatı 60.990 dolar olan Tesla, Cybertruck'ı bu ay ilk müşteri grubuna teslim etmeye başladı. Fiyat konusunda Amerika’da da tartışmalar yol açan devasa araç, yine de sipariş yağmuruna tutuldu.

Cybertruck’ın en çok merak edilen özelliği ise dayanıklılığı oldu. Özel bir çelik ile donatılan araç kurşun geçirmez yapısıyla öne çıkıyor. Diğer yandan dış basına yansıya ilk kazada merak konusu oldu.

CYBERTRUCK İLK KAZASINI YAPTI

Bir Tesla Cybertruck, sürücüde küçük bir yaralanmaya neden olan ilk kazasını gerçekleştirdi. Görüntülerde sadece hava yastığının açıldığı görüldü. 61.000 dolarlık aracın kazası tüm dünyada viral oldu.

The Verge'in bildirdiğine göre, kaza, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından sürülen 2009 Toyota Corolla ile üç kişiyi taşıyan 2023 Tesla Cybertruck arasında oldu. Kazayı bölgedeki California Highway Patrol, ekipleri de onayladı.

GÖRÜNTÜLER, CYBERTRUCK’IN KAZADAN ETKİLENMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Kaza esnasında, Corolla aracı aldığı darbe görenleri hayrete düşürdü. Tesla Cybertruck hakkında net bir görüntü olmasa da yolcu koltuğunun bulunduğu kısım tertemizdi. Görünütlerde sadece şöfor tarafının hava yastığı açtığı saptandı.

Haberin Devamı

Ön, arka ve yolcu tarafının hasarsız olmasına karşın, şöför tarafında hasarın oldukça az ya da hiç olmadığı tahmin ediliyor. Dayanıklılığını bir kez daha ispatlayan Tesla Cybertruck karşısındaki aracı da adeta dağıtarak hurdalığa çevirmiş oldu.