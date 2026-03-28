Pendik'te İlk balık restoran “PenCR Balık” açılıyor

İlk balık restoran “PenCR Balık” açılıyor

Pendik Belediyesinin ilk balık restoranı, vatandaşların hizmetine sunuluyor. Pendik Millet Bahçesi’nde “PenCR Balık” adıyla hizmet verecek restoran pazartesi günü (30 Mart) açılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Tarihte balıkçı köyü olarak adlandırılan Pendik’e yakışan nezih bir sosyal tesisimiz olacak.” diyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İlçe genelinde sosyal tesislerin sayılarını artırmayı sürdüren Pendik Belediyesi, ilk balık restoranını kurdu.

Önümüzdeki pazartesi günü (30 Mart) açılacak restoran, nezih manzarası ve uygun fiyatlarıyla balık tutkunlarının mekanı olacak.İç mekanı 90 kişi olmak üzere toplamda 170 kişilik kapasiteye sahip olacakPenCR Balık, 12.00-21.00 saatleri arası hizmet verecek.

