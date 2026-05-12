Erdoğan'dan çiftçileri sevindiren haber: '10 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacağız'

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üreticilerle bir araya gelen Erdoğan, '24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğünde göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü’nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve ihracat rekorlarında çiftçilerin büyük emeği olduğunu vurgulayarak, "Yokluğunuzu bu millete göstermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen “Dünya Çiftçiler Günü Programı” kapsamında çiftçilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan, sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" ifadelerini kullandı.

GAZZE VE BATI ŞERİA İÇİN DAYANIŞMA MESAJI

Programın düzenlenmesinde emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkürlerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilinde üretim yapan tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik etti. Çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini dileyen Erdoğan, gönül coğrafyasının farklı bölgelerinde zorluk yaşayanlara da değinerek, "Son olarak Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen, arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum" dedi.

"SOFRAMIZA GELEN HER ÜRÜNDE SİZLERİN TERTEMİZ EMEĞİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik ve demokratik kazanımlarında çiftçilerin üstlendiği kritik role dikkat çekerek şu hususların altını çizdi:

"Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var.

Bugün Türkiye'de toprak ve su kaynaklarımız, ormanlarımız en verimli surette korunuyorsa bunda sizin dikkatinizin etkisi var.

Soframıza gelen her üründe sizlerin halis niyeti, tertemiz emeği, samimi gayreti var."

"15 TEMMUZ İHANETİNİN BOZGUNA UĞRATILMASINDA BÜYÜK ROLÜNÜZ VAR"

Erdoğan, çiftçilerin sadece üretimde değil, Türkiye'nin istiklal mücadelesinde de ön saflarda yer aldığını belirterek, "Türkiye'de vesayet zincirleri kırıldıysa, demokrasimiz daha da güçlü bir yapıya kavuştuysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. Milli mücadelenin zaferle taçlanmasında, 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında sizlerin çok büyük rolü var. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimize bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yokluğunuzu bu ülkeye, bu millete, bu ümmete göstermesin" dedi.

"TOPRAK BİZDE TIPKI SU GİBİ AZİZDİR"

Toprağın ve tarımın Türk kültür ve inanç dünyasındaki yerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülkiyet ve üretim anlayışına dair manevi bir perspektif sundu. Erdoğan, "Kıymetli misafirler, tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok mühim bir yere sahiptir. Her şeyden önce biz dünyayı ahiretin tarlası olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Ekip biçtiklerimizde, yapıp ettiklerimizde bu tarlayı en güzel, en verimli şekilde sürmenin çabasındayız" şeklinde konuştu.

Toprağın bir hayat kaynağı olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toprak bizde tıpkı su gibi azizdir, hayattır, nimettir, berekettir. Toprak aynı zamanda saflık ve temizlik vesilesidir. Suya erişemediğimiz yerlerde toprakla teyemmüm etmemiz, içinde pek çok mananın bulunduğu bir hikmet aleminin işaretidir.

Yalnızca üstündeki nimetlerle değil, altında metfun olan peygamberlerle, şehitlerle, velilerle, gönül erleriyle de değerlidir. Burada merhum Yahya Kemal'e atfedilen bir anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. 1920'li yılların ikinci yarısıdır; Yahya Kemal, Avrupa'nın bir şehrinde büyükelçidir. Bir gün kendisine yabancı bir diplomat tarafından ülkemizin nüfusu sorulur. Yahya Kemal hiç düşünmeden 80 milyon cevabını verir. Orada bulunanlardan biri; Efendim, ülkenizde geçtiğimiz günlerde nüfus sayımı yapılmış. Gazetelerden okuduğumuza göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 14 milyon olarak tespit edilmiş der. Bunun üzerine Yahya Kemal yine hiç duraksamadan, ders niteliğindeki şu cevabı verir: Ben toprağın altındakileri de saydım. Zira biz onlarla birlikte yaşarız.

"AMBARIN ANAHTARI KİMDEYSE GÜÇ ONDADIR"

Evet değerli kardeşlerim; toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayışla göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık.

"86 MİLYON VATANDAŞIMIZIN GIDA EMNİYETİNİ SORUNSUZ ŞEKİLDE SAĞLAMAYI BAŞARDIK"

Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor: Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse, güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda; gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık, gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik.

"TARIMSAL ÜRETİM VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Gübrede ise artık güzlük ekilişler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız, şu rakamları biz değil uluslararası kuruluşlar söylüyor: Sebze üretiminde dünyada 3., meyvede 4. sıradayız. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk üçteyiz. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lider, su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bu yılın başından itibaren yağışlar iyi seyrediyor. Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek. Hububat gibi stratejik ürünler başta olmak üzere birçok üründe inşallah bu yıl çok bereketli bir yıl olacak. Kıymetli kardeşlerim, kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Bu alandaki önceliğimiz bilhassa gençler ve kadınların kırsal kalkınmanın ana aktörü haline gelmesidir.

"PROJEMİZ ÜRETİCİLERİMİZ NEZDİNDE BÜYÜK RAĞBET GÖRDÜ"

Hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almalarını sağlamak üzerinde özellikle durduğumuz hedeflerdir.

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek ve Kırsalda Bereket Küçükbaş'a Destek projelerimiz üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Vatandaşlarımızın düşük maliyet ve uygun kredilerle hayvan temin ettiği; bir yıllık bakım ve besleme giderleri ile sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı bu destek programlarını sürekli hale getireceğiz. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Hamdolsun, buzağılar doğuyor, sürüler büyüyor, üretim güçleniyor. Küçükbaş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız. Diğer yandan, Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı'na ayırdığımız tam 10 milyar liralık bütçenin de yüzde 20'sini yine gençlere ve kadınlara, yüzde 30'unu da aile işletmelerimize tahsis ettik.

"PROJELERDE TUTARIN YÜZDE 50'Sİ İLE 70'İ ARASINDAKİ KISMINI HİBE EDECEĞİZ"

Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50'si ile 70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz devrim niteliğindeki üretim planlamasında iki yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da besi, süt ve kanatlı üretim bölgelerini tespit ederek buralara yapılacak yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz. Başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde, hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Ancak hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle, kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak gördüğümüz projemizi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum.

"PLANLAMANIN 2. SAFHASINA GEÇİYORUZ"

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı, ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz.

Sağlanacak kaynakla uygulanacak Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz.

"24 AY GERİ ÖDEMESİZ, 7 YILA KADAR VADELİ, 10 MİLYON DOLARAK KADAR FİNANSMAN İMKANI"

Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının yüzde seksenine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.

"FİNANSMAN PAKETİNİN İLK 750 MİLYON DOLARI 2026 YILI İÇİNDE KULLANIMA AÇILACAK"

Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Yine bu proje kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.

"250 BİN VATANDAŞIMIZA YENİ İSTİHDAM İMKANI GETİRECEĞİZ"

Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz. Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesinin çiftçilerimize, üreticilerimize ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum.

Bu düşüncelerle buluşmamızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyor, sizlerin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.

