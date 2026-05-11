Tuzla Belediyesi’nden anneler ve çocuklara özel festival

Tuzla Belediyesi tarafından Anneler Günü’ne özel düzenlenen “Akademi Çocuk Çınar Fest” etkinliğinde anneler ve çocuklar keyifli anlar yaşadı. Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, bez çanta boyama atölyesinde hayal güçlerini renklere dönüştürdü.

Tuzla Belediyesi’nden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Kıymetli annelerimiz ve çocuklarımızla birlikte sevgi dolu, renkli ve unutulmaz anlar yaşadık” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, bez çanta boyama atölyesinde miniklerin keyifli bir gün geçirdiği belirtilerek tüm annelerin Anneler Günü kutlandı.

“ÇOK KEYİFLİ BİR GÜNDÜ”

Etkinliğe katılan veliler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bir veli, günün yarışmalarla başladığını belirterek, “Şimdi bir workshoptayız. Harika bir tablo yapıyoruz. Çok keyifli, çok eğlenceli. Bugünü organize eden herkese, emeği geçen tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir gündü. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“ANNELER OLARAK ÇOK EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRDİK”

Bir başka veli ise Çınar Bilgi Evi’nin hem çocuklar hem de aileler için önemli bir alan olduğunu ifade ederek, “Yazın da kışın da bizi rahatlatan, çocuklarımız için verimli olan çok güzel bir alan. Bugün de bize harika bir gün yaşattılar. Çocuklarımızla keyifli vakit geçirdik. Anneler olarak çok eğlenceli bir gün geçirdik” diye konuştu.