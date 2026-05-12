TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay açıklama, ''Faturasını kimse bana kesemez...''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada hakemlerin hatalarının olduğunu ancak ligin sonucunu onların belirlemediğini ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalar yapıyor.

Hacıosmanoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, "Sonucu onlar belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi. Eskiden belirliyorlardı." dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“HAKEM HATALARINDA AVRUPA'NIN ÇOK GERİSİNDEYİZ”

"UEFA yetkilileriyle konuştuk. Hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinen oynar.

Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar? O yorumları yapanların %80'i kendi hakemliklerini ve TFF'deki yöneticilik dönemlerini hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız.

Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz.

YABANCI HAKEM KONUSU

Yabancı hakem bir sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki.

“DÜNYA KUPASI'NDA TÜRK HAKEM NEDEN YOK, FATURASINI KİMSE BANA KESEMEZ”

"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı 'Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var; Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz, nahoş olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yeni toparlandı, kendine geldi.

Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez.

Haberin Devamı

Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız. 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. 'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler.

Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız.

Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz.

LİGİN SONUCUNU HAKEMLER BELİRLEMEDİ

Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu.

KULÜPLERİN BORÇLARI

UEFA ve FIFA'nın talimatları var, ona göre hareket ediyoruz. Biz bu konuda çok mesafeler aldık. Yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmıyordu. Biz tek tip sözleşmeye geçtik. O konuda da kulüplerin borç batağından kurtulması, kriterlere göre harcama limitleri veriyoruz ama futbolun temel sorunu bu. O konuda bir çelişkimiz yok, talimatlara göre hareket ediyoruz. Biz de kurumsallık yok, hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Gidin Avrupa'nın büyük takımlarına bakın, hoca gidince 'Bu onun kadrosu değil, 10 tane transfer yapın' denmiyor. Barcelona'da, Real Madrid'de oluyor mu?

Biz takibini yapıyoruz ama kulüp başkanı, hocaya kadroyu kurdu, hoca başaramadı gidiyor. Hoca 'Bu benim kadrom değil' diyor. Türk spor basınındaki 'abiler' de 'bu hocanın kadrosu değil' diyor. Hocanın değil ki kulübün kadrosu o.

Bak Göztepe yapıyor, taklit etmek lazım. Göztepe'ye benzer 1-2 kulüp daha var. Göztepe'nin harcama limiti yok, sınırsız, istediği kadar harcayabilir.

YABANCI KURALI

Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz.

YAYIN GELİRİNDEKİ ŞAMPİYONLUK PAYI

İtiraz eden arkadaşlara söyledim. Tahkim'e itiraz olmadı. Avrupa'yı örnek alıyoruz ya hep, İngiltere'de eşit dağıtım yüzde 50, Fransa'da, İtalya'da yüzde 50, Almanya'da yüzde 53, İspanya'da 50. Bizde yüzde 37. Yüzde 11 diğer kriterler diye şampiyonluk başına para. Zaten şampiyonlar ligi ilk 5'te bitiriyor, mükafatını alıyorsun. Orada bir adaletsizlik vardı. Biz yüzde 11'i alıp yüzde 37'nin üstüne koyduk."

Kaynak: Haber7

Özgür Özel'in yakın arkadaşına sabaha karşı operasyon: Özkan Yalım'ın ifadesinde adı geçen o isim gözaltına alındı!

Minik ressamların deniz hayalleri Tuzla’da sanatseverlerle buluştu

Kurban bayramına günler kala dolandırıcılar iş başında: Fotoğrafla tuzak kurup vurgun yapıyorlar!