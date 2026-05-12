  3. Kurban bayramına günler kala dolandırıcılar iş başında: Fotoğrafla tuzak kurup vurgun yapıyorlar!

Uzmanlardan kritik uyarı geldi: Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılar, sosyal medyada sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef almaya başladı.

Başka besicilere ait hayvan fotoğraflarını kullanan kişiler, düşük fiyat vaadiyle kapora ve ödeme alıp ortadan kayboluyor. Uzmanlar, vatandaşlara kurbanlıkları yerinde görmeden ödeme yapmamaları ve yalnızca resmi satış noktalarını tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılar bu kez sosyal medya üzerinden sahte kurbanlık ilanlarıyla vatandaşları hedef almaya başladı. Başka besicilere ait hayvanların fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, düşük fiyat vaadiyle alıcıları kandırıyor.

HEM ALICIYI HEM BESİCİYİ MAĞDUR EDİYORLAR

Kendilerini “besici” olarak tanıtan kişiler, internetten buldukları ya da çiftliklerde çektikleri hayvan fotoğraflarını paylaşarak sahte satış ilanları oluşturuyor. Piyasa değerinin altında fiyat sunan dolandırıcılar, kapora veya ödeme aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Bu yöntemle yalnızca vatandaşlar değil, gerçek hayvan sahipleri de mağdur oluyor. Besicilerin emekleri kullanılarak haksız kazanç elde edildiği belirtiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, vatandaşların sosyal medya üzerinden yapılan ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, kurbanlıkların mutlaka yerinde görülmesini ve küpe numarasının sorgulanmasını önerdi.

Ayrıca piyasa değerinin çok altında verilen ilanlara şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulanırken, resmi kurban satış noktalarının tercih edilmesi çağrısı yapıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA İHBAR ÇAĞRISI

Yetkililer, dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasını istedi.

