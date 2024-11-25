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  3. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...
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İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte detaylar...

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

İlan Resmi Gazete'de yayımlandı: DSİ yüzlerce işçi alacak, işte o, şartlar...

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

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Kaynak:AA

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