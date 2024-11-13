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5 kardeş feci şekilde can vermişti! Anne hakkında flaş gelişme

5 kardeşin hayatını kaybettiği İzmir yangınında gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi. Anne Melisa Akcan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.

5 kardeş feci şekilde can vermişti! Anne hakkında flaş gelişme
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İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili olarak anne Melisa Sinem Akcan tutuklandı.

Anne Akcan (27), çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis tarafından Tahsinağa Camisi'ne getirildikten sonra fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akcan, hastaneden çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Anne Melisa Akcan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırıldı.

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NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde dün meydana gelen yangında yalnız yaşayan Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler dumandan etkilendi.

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa bir süreliğine evden ayrıldığını ve on ila on beş dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü söyledi.

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