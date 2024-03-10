Dar gelirliye 1900 lira destek var! Ramazan öncesi hemen alın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli hanelerin yaşam ortamlarını iyileştirmek için hanelere sahip oldukları çocuk sayısına göre daha fazla maddi destek sağlayarak çocuk sayısına göre ek yardımlar sağlar.

Bakanlık tarafından sağlanan mali destek

Günümüzün ekonomik koşulları nedeniyle birçok aile para sıkıntısı yaşamaktadır. Bu nedenle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programları çok önemlidir. Yoksul vatandaşlara sağlanan bu maddi destek, birçok kişinin hanelerinin finansal durumuna katkıda bulunuyor.

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Çocuklu Ailelere Ek Yardımlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, özellikle çok çocuklu ailelere destek sağlayan bir programdır. Çocuk sayısına göre ödenen para artıyor, bu da ailelerin maddi yükünü hafifletiyor. Bu ödemeler, ailelerin mali durumlarını destekleyecektir.

Ödeme Koşulları ve Miktarları

Ailelere Türkiye Aile Destek Programı aracılığıyla aylık 850 ila 1.250 TL arasında nakit yardım sağlanıyor. Bu yardımdan yararlanmak için bir hanenin aylık ortalama geliri 5.667 TL'den az olmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen tüm sosyal yardım yardımları için bu gelir sınırı geçerlidir.

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Ek mali destek ailelere 350 TL'den başlıyor ve çocuk sayısına göre 650 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu, ailelerin sosyal yardım programlarından aylık 1.900 TL'ye kadar destek alabileceği anlamına geliyor. Bu yardım sayesinde aileler acil ihtiyaçlarını karşılayabilir.