Asgari ücret ne kadar olacak? Alman devi 2025 asgari ücret zammını açıkladı

2 gün boyunca İstanbul'da bulunan Deutsche Bank ekonomistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska, politika yapıcılar, yerel bankalar, finansal kurumlar, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geleceklerini açıkladı.



7 Ekim'de yayınlanan "Türkiye Seyahat Notları: İstanbul'dan önemli çıkarımlar" adlı değerlendirmede, ekonomi hakkında önemli görüşler dile getirildi.



Yatırımcılar arasında Türkiye ekonomisindeki makro-finansal dengelenme konusunda güçlü bir kabul gördüklerini belirten ekonomistler, asgari ücret zammına ve enflasyona ilişkin görüşlerine dikkat çekti.



Genel beklenti, makroekonomi ve para politikalarının doğru yönde ilerlemeye devam etmesiyle enflasyonun 2025'e kadar sürdürülebilir bir şekilde düşeceği yönündeydi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Ekmeğe zam mı gelecek?

Devlet desteği alana büyük müjde var! O maaşlara zam geliyor

Araba alacaklara müjde geldi! Taşıt kredisi faizleri düşecek





Risklerle ilgili olarak, "bazı zorluklar devam ediyor ve bu zorlukların çoğu dezenflasyon sürecine odaklanmış durumda" denildi. Bununla birlikte, talebin beklenenden daha yüksek olduğu belirtildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Enflasyonla mücadelede, 2025 için asgari ücret zammı tartışmaların odak noktası olduğu belirtildi. Genel görüş, yüzde 25 ila 30 arasında bir zam olduğu açıklandı. Ayrıca, yüzde 30'un üzerinde bir asgari ücret artışının, ekonominin yavaşladığı bir dönemde işletmeleri zorlayıcı bir duruma sokacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı düşünülüyor.

Haberin Devamı

Asgari ücret dışında yapılacak maaş zamlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini düşünenler gibi, bazı ekonomistlerin kâr marjlarının azalması nedeniyle işletmelerin yüzde 30'un üzerinde zam yapamayacağını söylüyor. Ayrıca, yıl başında birçok şirketin yüzde 20 civarında zam yapacağını ve 2025'te yıl ortasında bir düzenleme daha yapılacağını öngörüyor.