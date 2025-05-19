Her açıklaması olay olan Bülent Arınç'tan gündemi sarsacak Abdullah Öcalan, PKK, Ekrem İmamoğlu açıklaması

“AK Parti’nin yüzde 50’ye varması bugün itibariyle zor”
Yerel seçimlerden sonra CHP’nin birinci parti olmasıyla ilgili “Bugünkü anketler şöyle böyle gösteriyor. Yüzde 50’ye varmak bugün itibariyle zor görünüyor” diyen Arınç, AK Parti’nin tekrar güç kazanması için ‘kuruluş ilkelerine dönüş’ önerisinde bulundu. Arınç, “2001’de neyin sözünü verdiysek ona dönelim. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar üçlüsüne geri dönelim” çağrısını yaptı.
Erdoğan ile 1978’den beri “dava arkadaşı” olduğunu vurgulayan Arınç, “Ama bu tür olaylarda onun taraf olmamasını arzu ederim” dedi.
Siyasi dilde “terörist” ve “hain” gibi kelimelerin aşırı kullanımını eleştiren Arınç, “Bunların içeriği zayıfladı. Herkes hakkında bu isnatlar yapılınca ağırlığı kalmadı” ifadelerini kullandı.