Her açıklaması olay olan Bülent Arınç'tan gündemi sarsacak Abdullah Öcalan, PKK, Ekrem İmamoğlu açıklaması

“Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz”

Yargıya güvenin azaldığını vurgulayan Arınç, “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı bizim referandumla anayasaya koyduğumuz hükümdür. Bir kimse hakkında isnatta bulunurken dikkatli olunmalı. Lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi ihlal edilmemeli” diye ekledi.

Arınç, “Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmekten, sudan bile önemlidir. Çünkü adaletsizlik ekonomik krizleri de doğurur. Kul hakkının vebali büyüktür. Attığımız her adımı bilerek ve inanarak atmamız gerekir” ifadelerini kullandı.