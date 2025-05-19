Tabuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu

KAREKOD ZORUNLULUĞU HANGİ ALANLARI KAPSAYACAK?

Yürürlüğe girecek karekod uygulaması sadece tapu değil, noterlikte düzenlenen her türlü resmî belgenin sahte olup olmadığını denetlemeye imkan tanıyacak. Bu, hem bireylerin hem de kurumların güvenliğini doğrudan artıracak bir adım olacak.