Dünya İstanbul'a odaklandı: Dolmabahçe'de nasıl bir karar çıkacak?
Dünya İstanbul'a odaklandı: Dolmabahçe'de nasıl bir karar çıkacak? Dışişleri kaynakları, İstanbul'daki barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetlerinin farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.
Dünya İstanbul'a odaklandı: Dolmabahçe'de nasıl bir karar çıkacak? Dışişleri kaynakları, İstanbul'daki barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetlerinin farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.
Dışişleri kaynakları, İstanbul'daki barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetlerinin farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna; 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İstanbul'da bugün Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşeceğini açıkladı.
Barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetler farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştirecek.
Bakanlık kaynakları, bu görüşmelerin ilkinin saat 10.45'te Türkiye-ABD-Ukrayna arasında, ikincisinin ise saat 12.30'da Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında yapılacağını söyledi.
Dün gerçekleşmesi planlanan görüşmeler, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bugüne kalmıştı.
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