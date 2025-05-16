Dünya İstanbul'a odaklandı: Dolmabahçe'de nasıl bir karar çıkacak? Dünya İstanbul'a odaklandı: Dolmabahçe'de nasıl bir karar çıkacak? Dışişleri kaynakları, İstanbul'daki barış müzakereleri kapsamında Türk, ABD, Rus ve Ukraynalı heyetlerinin farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.