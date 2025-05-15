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Son dakika: Konya'da hissedilen büyük bir deprem oldu!

Son dakika: Konya'da hissedilen büyük bir deprem oldu! AFAD: Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 15:46'da meydana gelen depremin derinliği 18,73

Son dakika: Konya'da hissedilen büyük bir deprem oldu!
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Son dakika: Konya'da hissedilen büyük bir deprem oldu! AFAD: Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 15:46'da meydana gelen depremin derinliği 18,73

Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara ve çevre illerden de hissedildi
Son dakika deprem haberleri... Konya'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Ankara dahil çevre illerden de hissedildi.

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Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 15:46'da meydana gelen depremin derinliği 18,73 olarak açıklandı.

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