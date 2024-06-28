İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli hiç şefkatli davranmadı! Çocuklarına çok çirkin diye takipçisine fena patladı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen ve bu evliliklerinden ikizleri olan Yasemin Şefkatli "Biraz çılgın aile" başlığı ile ilk defa ikizlerini paylaşmasına bir takipçisinin yorumuna hiç şefkatli davranmayarak çok sert tepki gösterdi.