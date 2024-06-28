İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli hiç şefkatli davranmadı! Çocuklarına çok çirkin diye takipçisine fena patladı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen ve bu evliliklerinden ikizleri olan Yasemin Şefkatli "Biraz çılgın aile" başlığı ile ilk defa ikizlerini paylaşmasına bir takipçisinin yorumuna hiç şefkatli davranmayarak çok sert tepki gösterdi.

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli hiç şefkatli davranmadı! Çocuklarına çok çirkin diye takipçisine fena patladı

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"AY BU ÇOCUKLAR ÇOK ÇİRKİN"

Ünlü çiftin bebekleri için "Maşallah" yorumları yapılırken bir kadın kullanıcı Şefkatli'ye mesaj göndererek "Ay bu çocuklar çirkin" dedi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli hiç şefkatli davranmadı! Çocuklarına çok çirkin diye takipçisine fena patladı

HİÇ ŞEFKATLİ DAVRANMADI

Takipçisinden gelen mesajı Instagram hesabından paylaşan Şefkatli de "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları. Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cevabını verdi.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şevkatli hiç şefkatli davranmadı! Çocuklarına çok çirkin diye takipçisine fena patladı

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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