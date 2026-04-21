İçişleri Bakanlığı son dakika: CHP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet vermek" suçundan hapis cezası alan CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın, Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi basın açıklamasında, Adana ili Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında yürütülen hukuki sürece ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, Ali Demirçalı hakkında “Rüşvet Vermek” suçu nedeniyle bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarihli kararı (E:2024/17 sorgu sayılı) ile Demirçalı’ya 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verildiği ifade edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARININ HUKUKİ DAYANAĞI

Bakanlık, mahkeme tarafından verilen bu hapis cezası üzerine gerekli idari adımın atıldığını vurguladı. Açıklamada, söz konusu kararın Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesine dayandırıldığı aktarıldı. Bu yasal hükümler uyarınca Ali Demirçalı, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

