Tuncay Sonel yöneltilen suçlamalar karşısında susma hakkını kullandı: Ben devletin valisiyim

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan dönemin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi. Sonel'in 3 gündür emniyette susma hakkını kullandığı ve "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem" dediği öğrenildi.

Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan dönemin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sonel'in, Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu 3 gün boyunca ifade vermeyi reddettiği öğrenildi.

Görevlilerin kendisine "İfade vermek istiyor musunuz?" sorusuna Sonel'in "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum." diyerek günlerdir ifade vermediği anlaşıldı.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

Haberin Devamı

AÇIĞA ALINMIŞTI

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

SONEL'İN KORUMA POLİSİ: VALİ TEŞHİSTE AİLEYİ ÇAĞIRMADI

Sonel'in tutuklanan koruma polisi Şükrü Eroğlu da ifadesinde, önemli ayrıntılar anlattı.

Eroğlu'nun, Gülistan'ın SIM kartını ihraç edilen polise verdiği ve cesedi gömdüğü iddia ediliyor.

Eroğlu, Gülistan'ı arama çalışması sürerken kimliği belirsiz kadın cesedi bulununca, Sonel ile Sarı Saltuk Viyadüğü yakınına gittiklerini söyleyip, Gülistan'ın ailesinden kimsenin olmadığını, teşhisi eski valinin yaptığını anlattı.

İfadesinde "Vali Bey cesedin yanına giderek bizzat yüzüne ve cesede bakarak 'Gülistan değil' dedi. Ben bu esnada cesede çok yakın değildim." diye konuşan Eroğlu, "Yüzünü görmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bu ceset başka bir kayıp kadına aitmiş." dedi.

Şükrü Eroğlu ifadesinde, Doku Ailesi'nin sık sık Vali Sonel ile görüşmek için makamına geldiğini de aktardı.

11 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö., haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

