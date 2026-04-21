41 ile yasa dışı bahis soruşturması: 111 kişi gözaltında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa dışı bahisle mücadele konusunda ne kadar kararlı olunduğunu, "Kapsamlı bir eylem planı ortaya koyduk, kökünü kazıtacağız" diyerek mesaj vermesiyle belirtti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa dışı bahisle mücadele konusunda "Kapsamlı bir eylem planı ortaya koyduk, kökünü kazıtacağız" diyerek kararlılık mesajı vermesinin ardından 41 ilde düzenlenen operasyonda 111 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 111 şüpheli gözaltına alındı.Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

35 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamındaki MASAK raporunda, işlem hacimleri 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında 111 şüpheli gözaltına alındı.

9 OTOMOBİL VE ARSALARA EL KONULDU

Dosya kapsamında 190 banka ve kripto para hesaplarına ve 14 şüphelinin suçtan elde ettikleri değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsaya el konuldu.Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa dışı bahisle mücadele konusunda "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullanmıştı.

