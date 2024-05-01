İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs yurt geneli bilançoları paylaştı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, başta Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere yurt genelinde kutlandı. Etkinliklerinin sona ermesiyle konuya ilişkin Bakan Yerlikaya kamuoyunu bilgilendirdi. Buna göre olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

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200 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında verileri paylaşan Bakan Yerlikaya,

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı.”

226 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

“İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı.”

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BAKAN’DAN POLİSLERE TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylarda polislerin gösterdiği sağduyudan dolayı teşekkür etti. Özellikle de İstanbul’da meydana gelen olaylarda dikkatli olan güvenlik güçleri hakkında şunları söyledi;

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.”

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