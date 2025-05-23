İBB'ye 4. dalga operasyon: 49 kişi hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü, Koruma Müdürü, Kiptaş Genel Müdürü de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İSTAÇ KİPTAŞ VE YOL BAKIM DAİRE BAŞKANLIKLARINDA USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzler yapıldığı belirlendi.

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın'ın da olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 zanlı yakalandı.

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Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

3. DALGA OPERASYONDA 13 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 13'ü tutuklanmıştı. Bugün sabah saatlerinde çok sayıda önemli isme yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Etkin pişmanlıktan faydalanan kilit isimler arasında Murat Abbas, iş insanı Ahmet Çiçek, Ertan Yılmaz gibi isimler bulunuyordu. Bu isimlerin verdikleri ifadeler ışığında yeni dalga operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bugün gizli tanık ve itirafçıların ifadeleri kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı.

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