Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı