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Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdumuzun bazı bölgelerinde toz taşımı etkili olacak. İşte yurt genelinde ve illerinde hava durumu...
Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 2 210

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 3 310

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 4 410

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 5 510

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla doğusunun az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 6 610

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 7 710

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 8 810

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 9 910

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum, Bingöl ve Iğdır çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 10 1010

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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