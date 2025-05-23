Meteoroloji açıkladı: En çok o, bölgelerde etkili olacak! Cuma günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu