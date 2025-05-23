İnan Kıraç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İnan Kıraç'ı kim kaçırdı, neden kaçırdı?

İNAN KIRAÇ'I KİM KAÇIRDI?

İnan Kıraç'ın yatırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi'nden eşi Emine Alangoya tarafından kaçırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Vasi olarak atanan avukatlar, Kıraç'ın Alangoya ve şoförleri tarafından kaçıldığını iddia etti. Öte yandan hastane kaçırıldığı iddialarını yalanlayarak, "Taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsızdır" denildi.