İnan Kıraç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İnan Kıraç'ı kim kaçırdı, neden kaçırdı?
Yayınlanma:
23 Mayıs 2025 01:53
Ünlü iş insanı dolar milyarderi iş insanı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldı haberleri sonrası insanlar merak ederek İnan Kıraç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İnan Kıraç'ı kim kaçırdı, neden kaçırdı? diye araştırmaya başlandı. İşte inan kıraçın biyografisi ve kaçırılma olayı ile ilgili detaylı bilgiler.
1 6
İNAN KIRAÇ KİMDİR?
İnan Kıraç 1937 yılında İstanbul'da doğdu. İş hayatına ise 1961’de Koç Grubu’nda satış memuru olarak adım attı. Daha sonra Otoyol ve Tofaş gibi önemli firmalarda genel müdürlük yaptı. Koç Holding bünyesinde otomotiv sektöründe birçok önemli görevler üstlendi ve 1998’de holdingin CEO’suyken emekli oldu.
2 6
Yine 1998 yılında Claude Nahum ile beraber Kıraça Şirketler Topluluğu’nu kurdu. Kültür ve sanat alanında da önemli projelere imza atan Kıraç, eşi Suna Kıraç ile birlikte Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırma Enstitüsü gibi önemli kurumların kurulmasına öncülük etti.
3 6
Suna Kıraç ile 1969’da evlenen İnan Kıraç, 1985 yılında İpek Kıraç’ı evlat edindi. Eşi Suna Kıraç’ın 2020’deki ölümünün ardından gözlerden uzak bir hayat süren Kıraç, son yıllarda özel hayatı ve şirketleriyle yeniden konuşuldu.
4 6
İNAN KIRAÇ NEDEN KAÇIRILDI?
İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığına dair iddia öne sürüldü. Ancak İnan Kıraç'ın kaçırıldığına yönelik haberler Koç Hastanesi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır.
5 6
22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır.
Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.
6 6
İNAN KIRAÇ'I KİM KAÇIRDI?
İnan Kıraç'ın yatırıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi'nden eşi Emine Alangoya tarafından kaçırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Vasi olarak atanan avukatlar, Kıraç'ın Alangoya ve şoförleri tarafından kaçıldığını iddia etti. Öte yandan hastane kaçırıldığı iddialarını yalanlayarak, "Taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsızdır" denildi.