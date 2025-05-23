Emine Alongoya kimdir, nerelidir, İnan Kıraç'ı kim neden kaçırdı?
Yayınlanma:
23 Mayıs 2025 01:21
Güncelleme:
23 Mayıs 2025 01:37
Ünlü milyarder İnan Kıraç'ın akıl sağlığı nedeniyle vasih atanmasına rağmen Emine Alongoya ile evlenmesi kızının bu evliliğe itiraz etmesi sonrası İnan Kıraçın hastaneden kaçırılması sonrası insanlar Emine Alangoya'nın kim olduğu, nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı. İşte Emine Alongoya'nın biyografisi.
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1949 doğumlu olan Emine Alangoya, iş dünyasında uzun ve istikrarlı bir kariyere sahip. 1970 yılında Koç Holding’e Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak adım atan Alangoya, yaklaşık 53 yıl boyunca Holding’in finans grubunda çeşitli görevlerde bulundu.
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Alangoya Koç Holding'in finans grubunda yaklaşık 53 yıl görev yapmış, bu süre zarfında 43 yıl boyunca Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonlarında çalışmıştır.
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Alangoya, Koç Holding’in büyüme ve halka arz süreçlerinde de aktif rol oynadı. Finansal yönetim alanında edindiği derin bilgi ve tecrübeyle kurum içinde önemli sorumluluklar üstlendi.
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Emine Alangoya, son dönemde İnan Kıraç’ın 2023 yılında kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor. Aynı vakıfta Alangoya’nın kızı da görev alıyor.
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İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliği, yalnızca yaş farkı nedeniyle değil, aynı zamanda İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın açtığı dava nedeniyle de gündem olmuştu. İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurmuş, mahkeme, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevkine karar vermişti.
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İNAN KIRAÇ'I KİM NEDEN KAÇIRDI?
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; dün öğle saatlerinde Emine Alangoya ile birlikte Kartal'da bulunan Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen İnan Kıraç burada bir sağlık raporu almak için başvuruda bulundu.
Bu hafta içerisinde polislerin İnan Kıraç’ı teslim alıp Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole götürmeleri gerekiyordu. İddiaya göre Emine Alangoya'nın engellemesi sebebiyle bu gerçekleşmemişti.
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Koç Üniversitesi Hastanesi'nden kaçırdı
Taraflar arasında tartışma büyürken polis olaylara müdahale etti. Günün sonunda İnan Kıraç ve vasileri polis eşliğinde ayrılarak Koç Üniversite Hastanesi’ne götürüldü.
Gün içerisinde Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Emine Alangoya, İnan Kıraç'ı otomobile bindirerek hastaneden kaçırdığı iddia edildi. Emine Alangoya yardım edenlerin ise İnan Kıraç'ın şoförü ve yardımcısı olduğu iddia edildi.
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Polislerle tartışmıştı
Vasi olarak atanan Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin, çiftin Kartal'daki devlet hastanesinde olduğunu öğrenince mahkeme kararının yerine getirilmesi için polis ile birlikte İnan Kıraç'ın bulundugu hastaneye gittiklerinde Emine Alangoya’nın şiddetli itirazıyla karşılaşınca tartışma yaşanmıştı.
Hastane yönetimi: Kaçırıldı iddiası asılsız
İnan Kıraç'ın kaçırıldı iddiası üzerine hastane yönetiminden açıklama geldi. Hastane yönetimi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: