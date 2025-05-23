Emine Alongoya kimdir, nerelidir, İnan Kıraç'ı kim neden kaçırdı?

İNAN KIRAÇ'I KİM NEDEN KAÇIRDI?

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; dün öğle saatlerinde Emine Alangoya ile birlikte Kartal'da bulunan Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen İnan Kıraç burada bir sağlık raporu almak için başvuruda bulundu.

Bu hafta içerisinde polislerin İnan Kıraç’ı teslim alıp Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kontrole götürmeleri gerekiyordu. İddiaya göre Emine Alangoya'nın engellemesi sebebiyle bu gerçekleşmemişti.