İBB'nin zam alışkanlığı: İBB ulaşıma zam dedi, UKOME reddetti!

İBB'nin zam alışkanlığı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması yönündeki teklifi UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

İBB’nin toplu ulaşıma yüzde 21,29 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Teklif kabul edilseydi tam elektronik bilet 32,75 TL, Marmaray tam parkur ücreti ise 72,49 TL olacaktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), toplu ulaşım ve taksi ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması yönündeki teklifi UKOME toplantısında oy çokluğuyla reddedildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yapıldı.

YÜZDE 21’LİK ZAM TEKLİFİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda İBB, artan maliyetler gerekçesiyle toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmasını talep etti. Bu kapsamda, elektronik tam bilet ücretinin 27 liradan 32,75 liraya yükseltilmesi önerildi. Marmaray tam parkur ücretinin de 59,76 liradan 72,49 liraya çıkarılması teklif edildi.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü sefer ücretinin 34,20 liradan 41,48 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 46,22 liraya, Bostancı-Adalar seferinin ise 100,45 liradan 121,84 liraya çıkarılması istendi.

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TAKSİ, MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİ İÇİN DE ARTIŞ TALEBİ

Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50,94 liraya, kilometre başı ücretin 28 liradan 33,96 liraya, saatlik bekleme ücretinin ise 350 liradan 424,51 liraya yükseltilmesi talep edildi. Kısa mesafe ücretinin de 135 liradan 163,74 liraya çıkarılması önerildi.

Minibüslerde 4 kilometreye kadar olan en kısa mesafe ücreti 25 liradan 30,32 liraya, öğrenci ücreti ise 16 liradan 19,41 liraya çıkarılmak istendi.

Okul servislerinde 0-1 kilometre arası mesafe için aylık ücretin 2.605 liradan 3.159 liraya, personel servislerinde ise 1.355 liradan 1.644 liraya yükseltilmesi teklif edildi.

TAKSİCİLER YÜZDE 30 ZAM TALEP ETTİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, İBB’nin belirlediği zam oranını yetersiz bulduklarını belirtti. Aksu, “Yüzde 21 zam bizim giderlerimizi karşılamıyor. Biz yüzde 30 zam talep ediyoruz” diyerek tepki gösterdi.

BAKANLIK: ZAMLAR ALIŞKANLIK HALİNE GELMEMELİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise, teklif edilen zammın bilimsel bir formülasyonla hazırlandığını belirterek, “Ocak ayında bu formüle göre yüzde 15,3 zam öngörülüyordu ama yüzde 35 oranında bir artış yapıldı. Bu artık kötü bir alışkanlığa dönüşmemeli” dedi.

Bakanlık adına konuşan Yücel, mevcut ekonomik şartlara rağmen ulaşım ücretlerine yeniden zam yapılmasının uygun olmadığını ifade etti.

OYLAMA SONUCU ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Toplantının sonunda yapılan oylamada İBB’nin yüzde 21,29’luk zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul’da toplu ulaşıma en son 15 Ocak 2025’te yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.

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