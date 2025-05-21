Erdoğan'dan tarihi zirveden seslendi: İsrail'e karşı Türk devletlerine çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bölgede yaşanan gelişmeler hakkında son dakika açıklamalarında bulundu.

Yoğun diplomasi turuna devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni durağı Macaristan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bu sabah Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Türk Devletleri Teşikalıt Gayriresmi Zirvesi Butapeşte'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen toplantıda konuştu:

Bu zirveyi gözlemci ülkenin başkentinde yapmak çok değerli. Türk devletleri köklü bir mirasın taşıyıcısıdır.

15 Aralık gününün Dünya Türk Dili olarak ilan edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Orta koridor, stratejik bir güzergah olarak öne çıkıyor.

Bunun başarısı için teşkilat üyesi ülkelerin desteğine büyük önem veriyoruz. Destek bekliyoruz. Yaşanan trajediler bizim sınırlarımızın ötesini de düşünmemizi gerekli kılıyor.

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TÜRK DEVLETLERİNE KIBRIS ÇAĞRISI

Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlü kılmamız gerekiyor. Teşkilatın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırması gerektiğinin altını çiziyorum.

Mayıs ayı başında KKTC'de gerçekleştirilen toplantıyı çok anlamlı buluyorum. KKTC'nin bulunmadığı bir Türk dünyası fotoğrafının eksik olacağını düşünüyoruz.

İnşallah KKTC'yi teşkilatımıza tam üye olarak kabul edeceğimiz günleri kısa zamanda görmeyi ümit ediyorum.

Bölgemizdeki istikrar ve sükunet arayışımız çerçevesinde, İsrail'in sınır tanımayan saldırganlığına karşı Filistin, Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerekiyor.

Rusya ve Ukrayna temsilcileri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeniden bir araya geldi. Biz bu çabalarımızı sürdüreceğiz.

'İSRAİL'İN DURDURULMASI GEREKİYOR'

Gazze'de ise sivil halk cehennemi yaşıyor. 14 bin bebeğin öleceğine dair vahim bir uyarıda bulunuldu. Gazze'deki çabalara katkılarımız önemlidir. İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığının durulması, Filistin'in toprak bütünlüğünün tanınması gerekiyor.

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