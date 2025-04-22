İBB’de külliyen israf! İhale skandalında Ak Partili, o isim konuştu: 2017'de bitmek üzere olan proje kenara atıldı!

İBB’de külliyen israf! İhale skandalında Ak Partili isim konuştu: 2017'de bitmek üzere olan proje kenara atıldı!

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda CHP'li İBB yönetiminin son yaptığı ihale skandalını anlattı. Türkyılmaz paylaşımında "Adı CHP Belediyeciliği, tarifi hizmet değil ihmal, yöntemi şeffaf değil algı, sonucu gecikme, israf ve kamu zararı. Giden sizin paranız ama anlatılan 16 milyon için dev hizmet. Gerçek ne, algı ne takdirini size bırakıyorum." dedi.

CHP belediyeciliği külliyen zarar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB’deki ihale skandalının detaylarını tek tek anlattı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş yapma biçimini gözler önüne seren somut bir örnek vereceğim" diyerek sözlerine başlayan Türkyılmaz, "Konu Tuzla'da bir sebze ve meyve hali projesi. Bu proje bizim dönemimizde 2017 yılında ihalesi yapılmış, inşaatı da büyük ölçüde ilerlemiş bir projeydi. Ve İstanbul'un gıda tedarik zincirini rahatlatacak önemli ve stratejik bir yatırımdı. Ancak ne oldu? 2019'da CHP'li İBB yönetimi iş başına geldi ve bu proje bir kenara bırakıldı." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU AK PARTİ DÖNEMİNDE BİTİRİLMEK ÜZERE OLAN PROJEYİ KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ ANLATTI

Projenin 6 yıl boyunca bitirelemediğini belirten Türkyılmaz, "Ve sonra bir gün Sayın Ekrem İmamoğlu bir tweet attı. Altında da bir video. İzleyen sanır ki yepyeni bir proje başlatılmış. Oysa videoya dikkatli bakarsanız AK Parti döneminde temeli atılmış ve büyük bir kısmı ilerlemiş bir inşaatın önünde çekilmiş bir görüntü olduğunu da anlarsınız. Yani kendi yapmadıkları bir projeyi yıllar sonra yeniden paketleyip biz yaptık algısıyla size sundular. Ama asıl çarpıcı olan şu. Bu proje için bir ay önce yeniden bir ihale yapıldı. Evet yanlış duymadınız. 6 ay önce inşaatı devam ediyor diye reklamı yapılan projeye 1 ay önce yeniden ihale yaptılar. Peki bedeli ne kadar? KDV dahil tam 8 milyar lira." dedi.

Haberin Devamı

"ADI CHP BELEDİYECİLİĞİ, TARİFİ HİZMET DEĞİL İHMAL, YÖNTEMİ ŞEFFAF DEĞİL ALGI, SONUCU GECİKME, İSRAF VE KAMU ZARARI"

"İhalenin açık ihale yöntemiyle değil, 21B maddesiyle yani pazarlık usulüyle yapıldığını" ifade eden Türkyılmaz skandal iihaleyle ilgili açıklamalarına şöyle devam etti;

Normalde bu usul, yöntem ne zaman kullanılır? Deprem gibi, yangın gibi, acil ve olağanüstü durumlarda kullanılır. Peki sormazlar mı? Madem bu kadar acil bir projeydi 6 yıldır neredeydiniz? Madem acil değildi neden acilmiş gibi bir yöntemle ihale yaptınız? Şimdi bu ihalenin büyüklüğünü daha iyi anlayabilmeniz için size çarpıcı bir veri paylaşmak istiyorum. Bu 8 milyarlık ihalenin bedeli İstanbul'daki 24 ilçe belediyesinin yıllık bütçesinden çok daha büyük.

PROJE ACİL OLMAMASINA RAĞMEN ACİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Tek bir projeye yıllardır sürüncemede bıraktıktan sonra 8 milyar lira harcanıyor. Ve bu sadece bir gecikme değil aslında milyarlarca liralık bir kamu zararıdır. Yani neymiş bizim dönemimizde büyük ölçüde ilerlemiş bir projeyi 6 yılda tamamlayamayan, bitirmediği projeyi yıllar sonra kendi yapmış gibi yeniden pazarlayan, acele olmamasına rağmen acilmiş gibi pazarlık usulüyle ihale yapan ve bunu KDV dahil 8 milyar liraya mal eden bir yönetim.

"ŞİMDİ BU RESME BİR SÜRE BAKMANIZI İSTİRHAM EDİYOR"

Adı CHP Belediyeciliği, tarifi hizmet değil ihmal, yöntemi şeffaf değil algı, sonucu gecikme, israf ve kamu zararı. Giden sizin paranız ama anlatılan 16 milyon için dev hizmet. Gerçek ne, algı ne takdirini size bırakıyorum. Şimdi siz karar verin. İstanbul'u gerçekten hizmetle mi yoksa kent suçu işleyen bir algı aklıyla mı yönetiyorlar? Bu sadece bir hal projesi değil. Bu aslında yıllardır İstanbul'un nasıl bir zihniyetle yönetildiğinin de resmi. Şimdi bu resme bir süre bakmanızı istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aile bakanlığı harekete geçti: Mükremin Gezgin'e çocuklarla ilgili paylaşım nedeniyle suç duyurusu

Vatikan'dan son dakika: Papa Francis'in tabuttaki görüntüsü paylaşıldı!

Aracınızın deposunu fulleyin, zam geliyor: İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları