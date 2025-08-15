Manşetler
Günün tüm
haberleri
Topuklu efe'ye AK Parti rozeti: 15 Ağustos 2025 gazete manşetleri
Yayınlanma:
15 Ağustos 2025 09:12
Ulusal yayın yapan gazeteler bugün okuyucularının karşısına hangi manşetle çıktı? İşte 15 Ağustos 2025 Cuma ulusal yayan yapan gazetelerin manşetleri.
