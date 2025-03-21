Terör ve yolsuzluktan gözaltına alınmıştı! Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 olası senaryo

İMAMOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.Bu arada iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.