Terör ve yolsuzluktan gözaltına alınmıştı! Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 olası senaryo
Yayınlanma:
21 Mart 2025 12:58
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu sonucu gözaltına alınan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında sorgusunun ardından 4 olası senaryo ile karşı karşıya. İşte o olası 4 senaryo.
1 8
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor. 19 kişi aranırken 87 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2 8
İMAMOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.Bu arada iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.
3 8
İMAMOĞLU'NU BEKLEYEN 4 SENARYO
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve organize suç örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önceki gün saat 06.30'da gözaltına alınan İmamoğlu'nun, 4 günlük gözaltı süresinin ardından en geç 23 Mart Pazar günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.
4 8
İmamoğlu hakkında dört olasılık öne çıkıyor:
Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.
5 8
Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.
6 8
Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir
7 8
Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.
8 8
İŞTE İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA
Suç örgütü yöneticisi olmak
Suç örgütüne üye olmak İrtikap Rüşvet Nitelikli dolandırıcılık Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek İhaleye fesat karıştırmak İMAMOĞLU İNŞAAT'A EL KONULDU
Soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne el konulduğu açıklandı.