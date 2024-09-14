Ibana ödeme alanlar dikkat! 250 milyon lira vergi cezası kapıda

Bakanlık tarafından bildirildiği gibi, Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ile etkili bir şekilde mücadele etmek için incelemelerine devam ediyor.



Kurum, vergi kaçırmak amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen müşterilerle ilgili önemli bir aşamaya geldi.

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Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler yakından takip edilecek.



1,5 milyar lira kayıt dışı kazanç belirlendi



Vergi müfettişleri, banka hesaplarının ve para hareketlerinin incelenmesi sonucunda illiyet bağı kuran 250 mükellef üzerinde daha fazla inceleme yaptı. Bu alandaki ilk bilgilere göre, 1,5 milyar dolarlık kazanç kayıt dışı bırakıldı. Bu tutar üzerinden bakanlık tarafından 250 milyon lira vergi cezası kesildi.

Bakan Şimşek'ten uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ödemelerini banka hesaplarından almak isteyen ve müşterilerine fiş ve fatura düzenlemeyerek vergi kaçıran mükellefler için yürütülen incelemelerin genişletilerek sürdüğüne dikkat çekti. Ayrıca hesaplara gelen paraların başkalarına ait olduğunu belirten kişiler ve firmalar için de incelemeler devam edecek.dedi.

Şimşek, vergi kaçırmak için IBAN yerine nakit ödeme talep etmeye başlayan ve fiş-fatura düzenlemeyen mükellefler için de takipte olduklarını belirtti. Gelen ihbarlara göre incelemelerin devam edeceğini ve kayıt dışı çalışan ve sistemde olmayan her bir mükellefe ulaşacaklarını bildirdi.

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Şimşek, kayıt dışı yöntemlerle tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeleri yakından izliyoruz. Bakanlık olarak, vergi kayıp ve kaçağına yol açarak haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.