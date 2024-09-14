Narin cinayetinde sır çözülüyor! Tutuklu amcanın yeni ifadesi ortaya çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.



Soruşturmanın bir parçası olarak, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran, Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten üç savcı tarafından ifadesi alındı.

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İşlemlerinin ardından Güran cezaevine gönderildi.



Nevzat Bahtiyar ile görüşmemin içme suyuyla ilgili olduğunu belirtti.

Tutuklu amcanın yeni ifadesi ortaya çıktı

Güran, "18.59'da okulun önünden geçtiğinin kamera kayıtlarından tespit edildiği" söylendiğinde o yolu kullandığını söyledi.



Telefonla aradığımda Mehmet Selim Atasoy, 'Yolda ileri geri giden şüpheli bir araç var' dedi. Hemen M'yi Hüseyin amcasının evinin önünde bırakıp şüpheli aracın olduğu yere doğru gittim. Bu da kameranın önünden kaçma nedenim.Güran, olay günü saat 15.08'de tutuklu Nevzat Bahtiyar ile yaptığı görüşmenin içeriğinin içme suyu olduğunu iddia etti.