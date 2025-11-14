Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin önemli gelişme: Cep telefonu bulundu, Enişte hakkında dikkat çeken karar!

Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin gizemi aydınlatacak annenin kayıp cep telefonu da bulunurken enişte hakkında verilen karar dikkat çekti...

Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu...

Kastamonu'da kayıplarının 10'uncu gününde cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin gizemi aydınlatacak annenin kayıp cep telefonu da bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarında bulunan evlerinden 2 Kasım'da ayrılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni 11 Kasım'da Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında bulundu.

ANNENİN KAYIP CEP TELEFONU DA BULUNDU

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor. Ayrıca anneye ait kayıp bir eşya da, son bulunan cep telefonuyla kalmamış oldu.

ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir televizyon programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

ANNE VE OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çocuğun cesedi Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelalenin tabanında, annenin cesedi ise yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu. Hayatını kaybeden anne ve oğlu için 13 Kasım'da cenaze töreni düzenledi. Bozkurt Merkez Camisinde düzenlenen törene Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, baba Bayram Helvacı, Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram Helvacı, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi kılınan cenaze namazının ardından Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

"KİMLERİN PARMAĞI VARSA ORTAYA ÇIKACAK"

Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı, kardeşinin cenazesini gördükten sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah kimlerin parmağı varsa sizlerin sayesinde çıkacak ortaya. En son kayboldukları gün 13.06'da konuştum. Çocuk bana 'teyze köye gelmeyecek misin' dedi. İkisinin de sesini duydum. 'İyi misin teyze' dedi bana" diye konuştu.

DOĞUM VE ÖLÜM GÜNLERİ AYNI

Öte yandan anne ve oğlunu doğum tarihlerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Huriye Helvacı 16 Ekim 1982, oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın da 16 Ekim 2020 tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi. Önceki gün cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun resmi kayıtlara göre, ölüm tarihileri de aynı gün oldu. Ancak anne ve oğlunun aynı gün mü yoksa birkaç gün arayla mı öldükleri ayrıntılı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmazken, bazı kişilerin ifadeleri alındı. Bayram Helvacı'nın kız kardeşinin eski eşi Mustafa Uzun da savcılık soruşturması kapsamında ifade verdi. Mustafa Uzun, anne ve oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını silmesiyle ilgili, Huriye Helvacı ile konuştuklarını, kaybolduktan sonra korktuğu için kayıtları sildiğini ileri sürdü.

ANNENİN AŞIRI SICAKLIK HİSSİNE KAPILIP SOYUNDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Edinilen bilgiye göre, kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı'nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor. 5 yaşındaki Osman'ın ise 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

