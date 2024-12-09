HTŞ lideri Colani devlet televizyonundan halka seslendi: ''Geri dönüş yok gelecek bizim''

27 Kasım'da liderliği tarafından 61 yıllık Baas rejimine son veren muhalif güçlerin ve HTŞ'nin lideri Muhammed Colani devlet televizyonundan Suriye halkına seslenerek hitaben yaptığı konuşmada "Geri dönüş yok gelecek bizim" açıklamasında bulundu.

HTŞ LİDERİ COLANİ: "GERİ DÖNÜŞ YOK GELECEK BİZİM"

Suriye'nin başkenti Şam'ı ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTL) lideri Ebu Muhammed el Colani, ülkedeki televizyonlardan yayınlanan bir açıklama yaptı. El Colani, "2011'de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. Colani'nin "Gelecek bizim" dediği aktarıldı