Hindistan'da uçak neden düştü, uçakta kaç kişi vardı? Uçak kazasında kurtulan var mı, kaç kişi öldü

Uçakta 242 kişinin bulunduğu bilinirken kazanın kesin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

HİNDİSTAN YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ!

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde içerisinde 242 yolcunun bulunduğu uçak düştü. Görüntülerde uçağın alev içinde parçalandığı ve yoğun siyah duman yükseldiği görüldü. Yetkililer, bazı yolcuların sedye ile tahliye edildiğini ve ambulanslarla hastanelere sevk edildiklerini aktardı.

HİNDİSTAN YOLCU UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Havalimanı ve kaza yerine intikal eden kurtarma ekipleri enkazı güvenli hale getirmeye çalışırken, resmi açıklamaların beklenmekte olduğu kaydedildi.

UÇAK NEREYE DÜŞTÜ?

Uçağın, havalimanına çok da uzak olmayan Meghani Nagar adlı yoğun nüfuslu yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirilirken, güvenlik nedeniyle çevredeki tüm yollar trafiğe kapatıldı.

HİNDİSTAN UÇAK KAZASI ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?

Reuters'a göre uçakta 242 kişi bulunuyordu. Henüz ölü ve yaralı sayısı açıklanmazken, Hindistan basınında yer alan haberlere göre en az 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

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HİNDİSTAN UÇAK KAZASI YOLCU SAYISI

İngiltere'ye gitmek üzere havalanan uçakta 242 kişinin bulunduğu belirtildi. ANI News, 242 yolcunun bulunduğunu öne sürdü. 230 yolcu ve 12 mürettebat üyesi olmak üzere 242 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

AHMEDABAD-LONDRA GATWİCK SEFERİNİ YAPIYORDU

Hint basınına göre uçak yerleşim alanına düştü ve Londra'ya giden bir Air India uçuşuydu. Bölgeye giden tüm yollar kapatıldığı bildirildi.

Air India yaptığı açıklamada, "Ahmedabad-Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçuş, bugün, 12 Haziran 2025'te bir olaya karıştı. Şu anda ayrıntıları tespit ediyoruz ve en kısa sürede daha fazla güncelleme paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Air India yetkilisi Natarajan Chandrasekaran, "Derin bir üzüntüyle, Air India 171 sefer sayılı uçağın bugün trajik bir kazaya karıştığını teyit ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ