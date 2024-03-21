Hesap açana kredi fırsatı! O banka hesap açana düşük faizli kredi veriyor

TEB bankası yeni müşterilerine para dağıtıyor. Katılım şartlarını sizler için derledik.

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Hesap açana kredi fırsatı! O banka hesap açana düşük faizli kredi veriyor

TEB, yeni müşteriler için ihtiyaç kredisi fırsatlarını genişletiyor. Finansal rahatlık arayanlara yönelik bu kampanya, yeni müşteriler için tasarlanmıştır.

Müşteriler, TEB'in Hoş Geldin Faizli Kredi Kampanyası kapsamında 36 aya varan vadelerle kolayca ihtiyaç kredisi alabilirler. Ödeme seçenekleri esnek ve faiz oranları %4,89'dan başlıyor. 24 ay vadeye kadar olan kredi tutarlarında aylık %4,89'dan başlayan faiz oranları, müşteriler için özellikle avantajlı.

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Kampanyanın ayrıntılarına göre, ödeme seçenekleri esnektir ve krediler 3 aya kadar ertelenebilir. Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5'i kadardır ve faiz oranları müşterinin finansal durumuna göre değişebilir.

TEB, onaylanan kredinin kullanılması için son karar verme, kefil isteme, ek belgeler isteme ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, TEB, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir bir seçenek olarak faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle hizmet veriyor.

TEB tarafından sunulan geniş ve avantajlı kredi fırsatından yararlanmak isteyen kişiler, hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatına sahiptir. TEB'in düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri, finansal hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırıyor!

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