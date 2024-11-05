Hem horona hem hamsiye doydular! Pendik Rizeliler derneğinden muhteşem hamsi festivali

Pendik'te 2022 yılında , önemli Rizeli iş insanlarının bir araya gelerek kurucu başkan Ramazan İstif başkanlığında kurulan Pendik Rizeliler derneği kısa zamanda yaptığı etkinlik ve faaliyetleriyle adından söz ettirmeyi başaran Pendik Rizeliler derneği bu yıl ilkini gerçekleştirdiği hamsi festivali ile Rizelileri biraya getirdi.

HEM HORONA HEM HAMSİYE DOYDULAR

Festivale Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, çok sayıda dernek üyesi ve vatandaşlar katıldı. Bakan Memişoğlu’na Rize simgelerinin resmedildiği bir tablo hediye edildi.

Pendik Rizeliler Derneği Ramazan İstif tarafından festival ile ilgili bir de teşekkür metni yayınlandı: “Gerçekleştirmiş olduğumuz Hamsi Festivalimize katılım sağlayan Sağlık Bakanımız ve değerli hemşerimiz Sn.Kemal MEMİŞOĞLU beye,Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve değerli hemşerimiz Sn.Ahmet MİNDER beye,Pendik Kaymakamımız Sn.Mehmet YILDIZ beye,sağlık nedeniyle aramıza katılamayan ancak derneğimize desteklerini esirgemeyen Pendik Belediye Başkanımız Sn.Ahmet CİN beye,Belediye Başkan Yardımcısı Sn.Nuri TÜZEK beye,RİDEVA Başkanımız Sn.Recep ALBAYRAK beye ve yönetimine,RİDEF Başkanımız Sn.Hasan BAŞÇA beye ve yönetimine, BBP Pendik İlçe Başkanı Sn.Erdi CEYLAN bey ve yönetimine,CHP İlçe başkanı Niyazi GÜNERİ beye ve yönetimine,AK Parti Pendik İlçe Başkan Yardımcısı Sn.Özkan VAROL beye ve yönetimine ,TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet HÜSREV beye,PESAR(Pendik Arama Kurtarma) Başkanı Sn.Mehmet BEYAZAL ve ekibine, hemşerimiz Savcı Faruk AYTAÇ beye,hemşerimiz Savcı Hasan GÜR beye,festivalimize katılım sağlayan tüm hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza dernek başkanı ve dernek yönetimi olarak teşekkür ederiz.”

‘TÜRK TOPLUMUNUN ŞU ANDA YÜZDE 65’İ KİLOLU, YÜZDE 25’İ OBEZ’

Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Hamsi Festivali ismi güzel bir kere. Çünkü hamsi, sağlıklı besin. Esasında bizim için, Karadenizliler için, hamsi bir balık değildir. Çarşıya giderken Karadeniz’de, “balık aldım, geliyorum” dediğinizde insanlar hamsi düşünmezler. Ya istavrit düşünürler ya mezgit düşünürler. Hamsi balık değildir bizim içindir. Hamsi bizim esasında kültürümüzün bir simgesidir, bir besin kaynağımızdır, bir festival ismidir. Hamsi bizim için başka bir şey ifade eder. Hamsi aynı zamanda, dünyanın kütle olarak en çok fosfor olan balığıdır. Bunu çok insan bilmez. Çok faydalıdır. Ama şunu da söyleyeyim; biz iyi beslenmiyoruz toplum olarak. Türk toplumunun şu anda yüzde 65’i kilolu, yüzde 25’i obez, yani aşırı kilolu. Kilo ne demek? Kilo: kalp hastalığı, tansiyon demek. Kilo: eklem hastalığı, inme, kalp krizi, yorgunluk, uykusuzluk demek. Onun için kiloyu vereceğiz, düzgün besleneceğiz” dedi.

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‘BİRKAÇ TANE KANI BOZUK VİCDANSIZI LÜTFEN BİZİMKİLERLE KARIŞTIRMAYIN’

Bakan Memişoğlu, “Koronavirüsü dünyada örnek şekilde yöneten, hizmet veren sağlık çalışanlarına sahip çıkmanızı istiyorum. Biz sağlık çalışanları, kendimizi insanlığa adamış, gece gündüz insanlara iyilik edip onların derdine derman bulmaya çalışan insanlarız. Ben 20 senedir yöneticilik yapıyorum, 1,5 milyona yakın sağlık ordusu inanılmaz özverili çalışıyorlar. Depremde yeni doğan bebekleri kurtarmak için kuvözleri tutan hemşireleri hatırlayın. Kovidde gecesini gündüzüne katıp, günlerce evine gitmeyen sağlıkçıları hatırlayın. Birkaç tane kanı bozuk vicdansızı lütfen bizimkilerle karıştırmayın. O birkaç tane kanı bozuk, çürük elmalar her yerde var. Biz de gereğini yapıyoruz. Onları hem yakalıyoruz, cezalandırıyoruz hem de bekliyoruz. Bunu net söylüyorum. 1,5 milyon sağlık çalışanının gecesini gündüzüne katarak size hizmet ettiğini hiç unutmayın. Sizin için çalıştıklarını unutmayın. Öyle birkaç tane kanı bozuğu biz yakalatıyoruz. Gerektiği zaman cezasını da veriyoruz, her türlü denetlemeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

‘SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE DE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK’

Sağlıkta bilgi ve teknoloji üretmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Memişoğlu, “Sağlıkta illegaliteye, kötü muameleye kesinlikle tahammülümüz yok. Aynı zamanda sağlıkçıya şiddete de tahammülümüz yok. Biz bunlarla mücadele etmek için bu koltuktayız, buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Bizim için en önemli şey, “bir insanın hayatını kurtaran herkesin hayatını kurtarmıştır” diyen felsefede ve inanıştayız. Onun için sağlıkla ilgili emin olun Türkiye, çok büyük yerlerde. Çok büyük yol kat ettik. Bundan sonra en büyük hedeflerimizden bir tanesi sadece sağlık hizmeti vermek değil, aynı zamanda sağlığın bilgisini üretmek, teknolojisini üretmek, bilgisi ile beraber dünyaya lider olmaktır” ifadelerini kullandı.