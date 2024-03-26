Hanedeki insana göre ödeme alın! Devlet anında destek verecek

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında ödemelerin başladığını açıkladı. Hak sahibi 584 bin 941 haneye toplam 399 milyon 947 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Doğal gaz hizmeti verilen ilçelerde ikamet eden ve evlerinde mesken türü doğal gaz aboneliği olan vatandaşların başvuruları onaylandıktan sonra, faturaları ödeme birimlerine göre ilçeye karşılık gelen tutarlarda düzenli yardım sağlanacağı bildirildi.

E-devlet yoluyla yapılan başvurular, sosyal yardım başvuru hizmeti sayfasından yapılır. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında Göktaş, 2023 yılı Ekim-Kasım-Aralık ve 2024 yılı Ocak-Şubat ayları için hak sahibi 584 bin 941 haneye 399 milyon 947 bin TL ödeme yapacak.

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Göktaş, iklim koşulları nedeniyle desteklerde ısı ölçümlerinde çalışma yapıldığını belirtti. Destek tutarları yıllık olarak 1500 ila 3500 TL arasında değişmektedir. 8 aylık olarak belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar iki ayda bir dağıtıldı.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

TC vatandaşı olmak, e-devlet yoluyla başvuruda bulunmak, doğal gazın mevcut olduğu ilçede ikamet etmek, ikamet adresinde mesken türü doğal gaz aboneliği olmak ve SYV Vakfı tarafından hak sahipliği için seçilirken gerekli kriterler arasında yer almadı.