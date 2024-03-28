Memur maaşları ne zaman yatacak? Maaş bayram öncesi yatacak mı?

Milyonlarca kamu çalışanı, Ramazan Bayramına sayılı günler kala maaş ödemelerine odaklandı. Geçen yıl Ramazan Bayramı öncesi maaş ödemeleri ertelendi. Bu yıl bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle Nisan ayı maaş ödeme tarihlerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

Memur Maaşları Erken Yatacak Mı?

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin ertelendiğine dair resmi bir açıklama yok.

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Bununla birlikte, ödemelerin Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi nedeniyle bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

Daha fazla bilgi edindiğimizde bu konuyla ilgili güncellemeler sağlayacağız.

Bayram tatili Ne Zaman Başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün süreceğini belirtti. 9 Nisan Salı, Ramazan Bayramı arifesi olduğu için yarım gün mesai yapılacaktı.

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma, bayram nedeniyle tatil olacak. Hafta sonu olan 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatil olacak.

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8 Nisan Pazartesi, Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü, idari izin olarak belirlendi.

Bayram, 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük bir tatil olarak kamu çalışanlarına verilebilecek.