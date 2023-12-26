Hande Erçel imaj değiştirdi: Sosyal medyanın diline düştü

Hande Erçel, şehitlerimizin ardından çam ağacının yanında poz verdiği için linç edildiği için bu sefer de imajıyla gündemde. Oyuncu, uzun süredir doğal saç renginde kaldığı için saçlarını kızıla boyattı. Erçel, yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzediği için takipçilerini böldü.

Geçtiğimiz günlerde 12 şehidimizin ardından tatil ve yılbaşı pozlarını paylaşan oyuncu Hande Erçel, bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi. Oyuncunun saçları kesildi ve kızıla boyandı.

Burak Deniz ile başrolü paylaştığı dizisi yakında final yapacak olan oyuncu, yıllardır doğal renkte kullandığı saçlarını boyatarak yeni projesi için hazırlıklarını tamamladı. Kızıl imajıyla oyuncu Elçin Sangu gibi görünen Erçel, takipçilerini ikiye böldü. Birkaç kişi Erçel'in yeni imajını beğendi, diğerleri ise hiç beğenmedi. Elçin Sangu, Cem Davran ve Pınar Altuğ Atacan, Erçel'in yeni imajını paylaştığı paylaşımına hemen yanıt verdi.