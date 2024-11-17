Hamaney öldü mü, komada mı? Hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sağlık durumu, son dönemde çeşitli spekülasyonlara konu olarak Rus ve bazı avrupa basın organlarında öldüğü bazılarında ise ağır bir hastalık nedeniyle komada olduğu iddiaları üzerine sevenleri ve merak eden insanlar Ayetullah Ali Hamaney öldü mü, yoksa komada mı? Hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl ? diye araştırmaya başladılar.

HAMANEY ÖLDÜ MÜ?

Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail’in İran’a yönelik hamlelerinin ardından İran’da liderlik krizinin baş gösterdiği belirtiliyor. Son olarak, İsrail medyasından gelen yeni bir iddia gündeme oturdu.

HAMANEY'İN KOMADA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Paylaşılan haberlerde İran'ın 85 yaşındaki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğu iddia edildi.

Ciddi hasta olduğu raporlara yansımıştı

İddialar, New York Times'ın ekim ayının başlarında Ali Hamaney'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna dair bir raporunun ardından gözleri İran'a çevirdi.

TAHRAN'IN ÖLÜMÜ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Ancak, Hamaney'in son durumuna dair İran'ın resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi.

Bunun sebebinin ise İran'ın ölümü gizleyerek olası karışıklıkların önüne geçmek istediği yönünde bir tavır sergilediği de vurgulandı.

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EN SON 7 KASIM'DA GÖRÜLDÜ

Haberlerde ayrıca Ayetullah Hamaney'in en son 7 Kasım'da görüldüğü de belirtildi.

EN BÜYÜK ADAY OLARAK OĞLU GÖSTERİLİYOR

Hamaney'in ölmesi durumunda en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in kendisinden sonra tahta geçeceği de iddialar arasında.

ÖLÜMÜNÜN YAKINDA İLAN EDİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ!

ABD Ordusu Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı General McMaster, İran İslam Cumhuriyeti'nin yakında Ali Hamaney'in ölümünü ilan edeceğini iddia etti.

ALİ HAMANEY KİMDİR?

Ali Hamaney 17 Temmuz 1939 tarihinde Meşhed, İran Şahlığı'nda dünyaya geldi.

Genç yaşlarında dini ilimler eğitimine başladı. Meşhed'te Ayetullah Milani'den 'fıkhın harici' dersleri aldı.

Daha sonra Kum'da yaşamaya başladı. Burada Ayetullah Humeyni'nin fıkıh ve usul derslerine, Ayetullah Burucerdi ve Allame Tabatabai'nin felsefe derslerine katıldı.

1963 senesinde Ruhullah Humeyni önderliğindeki İslami Hareket'e katıldı.

İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi ve Ayetullah Humeyni'nin sürgünden dönmesi üzerine İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı.

1979 SENESİNDE SAVUNMA BAKANI OLDU

İran-Irak Savaşı'nda da görev alan Ali Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde Ebuzer Camisi'ne yapılan bombalı saldırıda ağır yaralandı.

Dönemin İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai'nin bir bombalı saldırıda ölmesi üzerine Ekim 1981'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde aday oldu ve Humeyni'nin de onayıyla 16 milyon oy alarak 3. İran Cumhurbaşkanı seçildi.

1985 SENESİNDE İKİNCİ KEZ CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

Cumhurbaşkanlık görevi 3 Ağustos 1989 tarihinde sonra eren Ali Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni'nin vefat etmesi üzerine, 4 Haziran 1989 tarihinde Haşimi Rafsancani'nin tavsiyesi ile Uzmanlar Meclisi tarafından yeni dini lider seçildi.