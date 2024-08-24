Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, Ferdi Kadıoğlu kaç paraya satıldı, Ferdi Kadıoğlu hangi takıma transfer oldu?

Uzun süredir beklenen transfer artık gerçek oluyor.... Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Brighton için İngiltere Premier Ligi'nde oynayacak.

YAYINLAMA
Google News
Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, Ferdi Kadıoğlu kaç paraya satıldı, Ferdi Kadıoğlu hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu vedaya yaklaşıyor. Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'nin Brighton takımıyla anlaştı. İngiliz ekibi ile Fenerbahçe de bir anlaşmaya vardı.

30 Milyon Euro Bonservis

Bu transferden sarı-lacivertli takım 30 milyon eurodan fazla para kazanacak. Fenerbahçe, sonraki satıştan pay almayı başardı. Sözleşmede bonuslar da olduğu söylendi.

Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması! İstifa edecek mi?Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması! İstifa edecek mi?

Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Milli futbolcu, 20.30'da Atatürk Havalimanı'ndan ailesiyle özel uçakla İngiltere'ye yola çıktı.

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibi ile resmi sözleşme imzalayacaktır.

Fenerbahçe Açıklama Yaptı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, kulübümüz tarafından izinli bir şekilde Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gidecektir."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnsanlık için büyük umut! Kanser aşısında ilk doz uygulandı: 24 Ağustos 2024 Cumartesi gazete manşetleri
İnsanlık için büyük umut! Kanser aşısında ilk doz uygulandı: 24 Ağustos 2024 Cumartesi gazete manşetleri
Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması! İstifa edecek mi?
Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması! İstifa edecek mi?
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Mehmet Şimşek'ten istifa açıklaması: İstifa etmedim, cumhurbaşkanımızın kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz
Mehmet Şimşek'ten istifa açıklaması: İstifa etmedim, cumhurbaşkanımızın kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz
Son Haberler
LPG'ye zam, motorine indirim geldi! 24 Ağustos akaryakıt fiyatları
LPG'ye zam, motorine indirim geldi! 24 Ağustos akaryakıt fiyatları
Aşk, İş, Para, Kariyer! 24 Ağustos 2024 Cumartesi günlük burç yorumları neler?
Aşk, İş, Para, Kariyer! 24 Ağustos 2024 Cumartesi günlük burç yorumları neler?
Altın bugün ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar?
Altın bugün ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar?
Emekli ve asgari ücretli zam bekliyor! 2025 zammı için Şimşek'ten rakam geldi
Emekli ve asgari ücretli zam bekliyor! 2025 zammı için Şimşek'ten rakam geldi
Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!
Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!
''Belalı malikane! Boğaza hançer tartışması'' 23 Ağustos 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
''Belalı malikane! Boğaza hançer tartışması'' 23 Ağustos 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
Çok Okunanlar
Altın bugün ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar?
Altın bugün ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos Cumartesi güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın fiyatları ne kadar?
Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! Sıcak havalar gidiyor yağışlar geliyor: 24 Ağustos Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 4 il için sarı kod uyarısı! Sıcak havalar gidiyor yağışlar geliyor: 24 Ağustos Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
İnsanlık için büyük umut! Kanser aşısında ilk doz uygulandı: 24 Ağustos 2024 Cumartesi gazete manşetleri
İnsanlık için büyük umut! Kanser aşısında ilk doz uygulandı: 24 Ağustos 2024 Cumartesi gazete manşetleri
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
Küçük yaştaki çocukla verdiği pozla gündem olan Gökhan Çıra'dan açıklama geldi!
'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul boğazına: Ağaçları kesip villa diktiler! Bakın o villa inşaatının sahibi kim çıktı?
'Çivi bile çakılamaz' denilen İstanbul boğazına: Ağaçları kesip villa diktiler! Bakın o villa inşaatının sahibi kim çıktı?
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Erkek koğuşunda travesti rezaleti! 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri
Yorumlananlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti