Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, Ferdi Kadıoğlu kaç paraya satıldı, Ferdi Kadıoğlu hangi takıma transfer oldu?

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu vedaya yaklaşıyor. Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'nin Brighton takımıyla anlaştı. İngiliz ekibi ile Fenerbahçe de bir anlaşmaya vardı.

30 Milyon Euro Bonservis

Bu transferden sarı-lacivertli takım 30 milyon eurodan fazla para kazanacak. Fenerbahçe, sonraki satıştan pay almayı başardı. Sözleşmede bonuslar da olduğu söylendi.

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Milli futbolcu, 20.30'da Atatürk Havalimanı'ndan ailesiyle özel uçakla İngiltere'ye yola çıktı.

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibi ile resmi sözleşme imzalayacaktır.

Fenerbahçe Açıklama Yaptı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, kulübümüz tarafından izinli bir şekilde Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gidecektir."