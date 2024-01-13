Halil Ergün’ün kaza yaptı ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı.

AYAĞI GAZ PEDALINA SIKIŞTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra aracıyla kaldırıma çıktı.Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.