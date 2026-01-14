Haldun Dormen öldü mü? Usta oyuncunun oğlundan ilk açıklama!

Bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki Haldun Dormen hakkında çıkan "öldü" iddialarına oğlu Ömer Dormen’den açıklama geldi...

"Haldun Dormen öldü mü?" soruları sosyal medyada gündem olmuştu. Bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki Haldun Dormen hakkında çıkan "öldü" iddialarına oğlu Ömer Dormen’den yalanlama geldi.

Bir süredir hastanede tedavi gören 97 yaşındaki usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Yayılan haberler ardından usta ismin oğlu Ömer Dormen'den açıklama geldi.

ŞU AN İÇİN DURUMU STABİL

Ömer Dormen yaptığı açıklamada, "Babam Haldun Dormen için "hayatını kaybetti" yönünde çıkan haberler doğru değildir. Benden duymadığınız sürece lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiniz. Tedavisi yoğun bakımda büyük bir özenle sürdürülüyor. Şu an için durumu stabil.

Doktorlarına ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsek az.Olumlu ya da olumsuz her türlü gelişmeyi sizinle paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

ENFEKSİYON NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında olan ve entübe edilen Haldun Dormen'in sağlık durumu doktorları tarafından yakından takip ediliyor.

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutluyor.

Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.

