Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren değişiyor!

Kartla temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren değiştirilerek, 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu limitin güncellenmesiyle ilgili yazıyı bankalara gönderdi.
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılıyor.

İŞLEM LİMİTİ GÜNCELLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT 50 AVRO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor. ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

